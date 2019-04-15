Süper Lig'in 28. haftasında merakla beklenen derbi maçta 2. yarının tamanını 10 kişi oynayan Fenerbahçe, Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yanal, takım olarak zorlukların üstesinden gelinebileceğini gösterdik" dedi.
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK
Yanal şöyle devam etti: Bizler arma mücadelesinde zorlukların üstesinden gelinebileceğini gösterdik. 60 dakika 10 kişi oynadık. Biz bugün Kadıköy'e her gelenin elini kolunu sallayarak kazanamayacağını gösterdik.
BASKIYI KIRDIK, POZİSYON BULDUK
10 kişiyken rakibin baskısını kırdık, pozisyonlar yakaladık. Son dakikada Alper atsa bugün burada başka şeyler konuşuyor olurduk. Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Eksik kaldık ama savaşı kaybetmedik.
ALPER ATSA GALİBİYETİ KONUŞURDUK
Eksik kalmamamız gerekiyordu. Rakibin baskısı hakemin de baskısına neden oldu. Ortadaki pozisyonarın lehimize olmaması bizi zorladı. Dediğim gibi Alper son dakikada atsa bugün galibiyeti konuşuyor olurduk.
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK
Yanal şöyle devam etti: Bizler arma mücadelesinde zorlukların üstesinden gelinebileceğini gösterdik. 60 dakika 10 kişi oynadık. Biz bugün Kadıköy'e her gelenin elini kolunu sallayarak kazanamayacağını gösterdik.
BASKIYI KIRDIK, POZİSYON BULDUK
10 kişiyken rakibin baskısını kırdık, pozisyonlar yakaladık. Son dakikada Alper atsa bugün burada başka şeyler konuşuyor olurduk. Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Eksik kaldık ama savaşı kaybetmedik.
ALPER ATSA GALİBİYETİ KONUŞURDUK
Eksik kalmamamız gerekiyordu. Rakibin baskısı hakemin de baskısına neden oldu. Ortadaki pozisyonarın lehimize olmaması bizi zorladı. Dediğim gibi Alper son dakikada atsa bugün galibiyeti konuşuyor olurduk.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.