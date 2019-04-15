haftasındamerakla beklenenderbi maçta 2. yarınıntamanınıkişioynayanileberabere kalırken,ekibinteknik patronumaç sonundaaçıklamalarda bulundu., takım olarakzorlukların üstesindengelinebileceğinigösterdik" dedi.şöyle devam etti: Bizler arma mücadelesinde zorlukların üstesinden gelinebileceğini gösterdik. 60 dakika 10 kişi oynadık. Biz bugünher gelenin elini kolunu sallayarak kazanamayacağını gösterdik.kişiyken rakibin baskısını kırdık, pozisyonlar yakaladık. Son dakikadaatsa bugün burada başka şeyler konuşuyor olurduk. Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Eksik kaldık ama savaşı kaybetmedik.kalmamamız gerekiyordu. Rakibin baskısı hakemin de baskısına neden oldu. Ortadaki pozisyonarın lehimize olmaması bizi zorladı. Dediğim gibison dakikada atsa bugün galibiyeti konuşuyor olurduk.