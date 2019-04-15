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Derbinin berabere bitmesi üzerine gözler son 6 maça çevrildi

; G.Saray’a 5, ’a da 8 puan fark attı. G.Saray-Beşiktaş ve G.Saray Başakşehir karşılaşmaları kader niteliği taşıyacak.

Kıran kırana nefes nefese
Süper Lig'de 28. hafta maçları ligin şekillenmesinde dev bir adım oldu. Lider Başakşehir'in 'a yenilmesi ve merakla beklenen Fenerbahçe- maçının berabere bitmesi heyecan fırtınasının daha da artmasına neden oldu. en yakın rakipleri G.Saray'a 5, Beşiktaş'a ise 8 puan fark attı.

2 MAÇIN SONUCU ÇOK ÖNEMLİ
Ligde kalan haftalarda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray- Başakşehir maçları şampiyonun belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Bu maçların sonuçları 3 ekip için büyük önem taşıyor.

BAŞAKŞEHİR EN AVANTAJLI EKİP
Kalan haftalarda en avantajlı takım olan Başakşehir 6 maçın 4'ünü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak. ekibinin 2 deplasmanı kalırken bunlar ve G.Saray karşılaşmaları olacak.

G.SARAY'IN 3 DEPLASMANI VAR
Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray ise son 6 karşılaşmanın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş ise bu periyotta 3 iç saha maçı oynarken 3 kez deplasmana çıkacak.

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