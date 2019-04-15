Derbinin berabere bitmesi üzerine gözler son 6 maça çevrildi

Süper Lig'de 28. hafta maçları ligin şekillenmesinde dev bir adım oldu. Lider Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesi ve merakla beklenen Fenerbahçe- Galatasaray maçının berabere bitmesi heyecan fırtınasının daha da artmasına neden oldu. Başakşehir en yakın rakipleri G.Saray'a 5, Beşiktaş'a ise 8 puan fark attı.
2 MAÇIN SONUCU ÇOK ÖNEMLİ
Ligde kalan haftalarda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray- Başakşehir maçları şampiyonun belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Bu maçların sonuçları 3 ekip için büyük önem taşıyor.
BAŞAKŞEHİR EN AVANTAJLI EKİP
Kalan haftalarda en avantajlı takım olan Başakşehir 6 maçın 4'ünü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak. İstanbul ekibinin 2 deplasmanı kalırken bunlar Sivasspor ve G.Saray karşılaşmaları olacak.
G.SARAY'IN 3 DEPLASMANI VAR
Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray ise son 6 karşılaşmanın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş ise bu periyotta 3 iç saha maçı oynarken 3 kez deplasmana çıkacak.
2 MAÇIN SONUCU ÇOK ÖNEMLİ
Ligde kalan haftalarda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray- Başakşehir maçları şampiyonun belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Bu maçların sonuçları 3 ekip için büyük önem taşıyor.
BAŞAKŞEHİR EN AVANTAJLI EKİP
Kalan haftalarda en avantajlı takım olan Başakşehir 6 maçın 4'ünü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak. İstanbul ekibinin 2 deplasmanı kalırken bunlar Sivasspor ve G.Saray karşılaşmaları olacak.
G.SARAY'IN 3 DEPLASMANI VAR
Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray ise son 6 karşılaşmanın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş ise bu periyotta 3 iç saha maçı oynarken 3 kez deplasmana çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.