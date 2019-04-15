Başkanımız bizi tebrik etti

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncvusu Nabil Dirar Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Dirar, "Çok zor bir yıl geçiriyoruz. Bizim için sezonun en zor maçı olduk. 10 kişiyle iyi mücadele ettik ve puan aldık. Bu kulübün imajı için mücadele ettik. Kazanabilirdik de. Gerçekten iyi savaştık" dedi. Dirar, maçtan sonra Başkan Ali Koç'un soyunma odasına gelerek tüm takımı tebrik ettiğin de söyledi.