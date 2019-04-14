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Trabzon kendini aştı

Trabzonspor, tam 46 hafta sonra ligde 4’te 4 yaptı. Ayrıca bu sezon ilk kez üs t üste iki deplasman maçını kazandı...

Trabzon kendini aştı
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak ciddi bir çıkış yakalayan Trabzon, Bursa deplasmanından aldığı galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

ZİRVEDE FIRTINA
En son geçtiğimiz sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 4 maç üst üste kazanan Trabzonspor, tam 46 hafta sonra bu başarısını tekrarladı. Bordo-Mavililer ayrıca bu sezon ilk kez iki deplasman maçında üst üste kazandı.

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