Trabzon kendini aştı Trabzonspor, tam 46 hafta sonra ligde 4’te 4 yaptı. Ayrıca bu sezon ilk kez üs t üste iki deplasman maçını kazandı...

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak ciddi bir çıkış yakalayan Trabzon, Bursa deplasmanından aldığı galibiyetle zirve takibini sürdürdü.



ZİRVEDE FIRTINA

En son geçtiğimiz sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 4 maç üst üste kazanan Trabzonspor, tam 46 hafta sonra bu başarısını tekrarladı. Bordo-Mavililer ayrıca bu sezon ilk kez iki deplasman maçında üst üste kazandı. TÜM MANŞETLER