Trabzon kendini aştı

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak ciddi bir çıkış yakalayan Trabzon, Bursa deplasmanından aldığı galibiyetle zirve takibini sürdürdü.
ZİRVEDE FIRTINA
En son geçtiğimiz sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 4 maç üst üste kazanan Trabzonspor, tam 46 hafta sonra bu başarısını tekrarladı. Bordo-Mavililer ayrıca bu sezon ilk kez iki deplasman maçında üst üste kazandı.
ZİRVEDE FIRTINA
En son geçtiğimiz sezonun 12 ile 16. haftaları arasında 4 maç üst üste kazanan Trabzonspor, tam 46 hafta sonra bu başarısını tekrarladı. Bordo-Mavililer ayrıca bu sezon ilk kez iki deplasman maçında üst üste kazandı.
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