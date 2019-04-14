Sözün bittiği yer! Herkes susacak futbol konuşacak

futbolunun en önemli buluşması olarak kabul edilenderbisinin heyecanı bu akşam'de yaşanacak...'nda saat'da başlayacak dev maçtadüdük çalacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayanezeli rakibi önünde kazanarak hem taraftarının gönlünü almak hem deyenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.da'dan sonra Kadıköy'de ilk kez kazanıp lidermağlup olduğu haftada zirveyle puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor. Ev sahibinde cezalı'nin dışında eksik futbolcu bulunmuyor.'da da cezalıforma giyemeyecek.lig tarihinde Galatasaray'la 123 kez karşılaştı. 50 galibiyet alırken, 33 de mağlubiyet yaşadı.takım arasındaki son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı.