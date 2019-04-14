Sözün bittiği yer! Herkes susacak futbol konuşacak

Türk futbolunun en önemli buluşması olarak kabul edilen Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin heyecanı bu akşam Kadıköy'de yaşanacak... Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Kanarya ezeli rakibi önünde kazanarak hem taraftarının gönlünü almak hem de 20 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Cimbom da 1999'dan sonra Kadıköy'de ilk kez kazanıp lider Başakşehir'in mağlup olduğu haftada zirveyle puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor. Ev sahibinde cezalı Mehmet Ekici'nin dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da da cezalı Luyindama ve Marcao forma giyemeyecek.
Kanarya lig tarihinde Galatasaray'la 123 kez karşılaştı. 50 galibiyet alırken, 33 de mağlubiyet yaşadı.
İki takım arasındaki son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Cimbom da 1999'dan sonra Kadıköy'de ilk kez kazanıp lider Başakşehir'in mağlup olduğu haftada zirveyle puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor. Ev sahibinde cezalı Mehmet Ekici'nin dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da da cezalı Luyindama ve Marcao forma giyemeyecek.
Kanarya lig tarihinde Galatasaray'la 123 kez karşılaştı. 50 galibiyet alırken, 33 de mağlubiyet yaşadı.
İki takım arasındaki son 10 maçın 5'i beraberlikle sonuçlandı.
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