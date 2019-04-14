Lider Denizli’ye Bolu çelmesi

Spor Toto 1.Ligi'nde lider Denizlispor, 29. hafta maçında sahasında Boluspor'la 0-0 berabere kaldı. Denizlispor bu sonucun ardından puanını 59'a yükselterek takipçisi Gençlerbirliği'nin 1 puan önünde maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligde dün Hatayspor, Afyonspor'u evinde 2-0'la geçerken, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Eskişehirspor, Elazğıspor'u 3-1 mağlup etti.
- Spor
- 14.04.2019
- Gazete
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