Kayaalp’ten tarihi zafer

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı. Finalde rakibini 3-0 mağlup eden Rıza, kariyerindeki 9. Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etti. Rıza böylelikle Hamza Yerlikaya'yı geçerek en fazla Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi unvanını da eline geçirdi.
- Spor
- 14.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.