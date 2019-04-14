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Kayaalp’ten tarihi zafer

9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kırdı

Kayaalp’ten tarihi zafer
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı. Finalde rakibini 3-0 mağlup eden Rıza, kariyerindeki 9. Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etti. Rıza böylelikle Hamza Yerlikaya'yı geçerek en fazla Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi unvanını da eline geçirdi.

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