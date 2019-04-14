Kartal zirveye ayar çekti

Kartal kazandı, zirve karıştı... Vodafone Park'ta lider Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş zirveyle farkı 8'e indirdi. Eğer bugün Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi devirirse Başakşehir'le arasında 3 puan kalacak. 22. dakikada Visca'nın gelişine vuruşunda, Karius'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 24. dakikada ceza sahasına giren Visca'nın pasında topla buluşan Elia'nın şutunu Karius kurtardı.
VİSCA HAZIRLADI, ROBİNHO ATTI
35. dakikada Başakşehir öne geçti. Visca sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Robinho gelişine tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 42. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın ön direkte kafa vuruşunu Mert kurtardı. Dönen topu Atiba tamamladı: 1-1.
90+5'TE ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE
Beşiktaş 52. dakikada öne geçti. Sağdan Gökhan'ın ortasına Burak Yılmaz penaltı noktasının üzerinden harika vurdu: 2-1. 62'de akikada Dorukhan'ın kafasını Mert kornere çeldi. 90+5'te Visca'nın şutunda Vida'ya çarpan top kornere çıktı ve maç 2-1 bitti.
VİSCA HAZIRLADI, ROBİNHO ATTI
35. dakikada Başakşehir öne geçti. Visca sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Robinho gelişine tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 42. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın ön direkte kafa vuruşunu Mert kurtardı. Dönen topu Atiba tamamladı: 1-1.
90+5'TE ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE
Beşiktaş 52. dakikada öne geçti. Sağdan Gökhan'ın ortasına Burak Yılmaz penaltı noktasının üzerinden harika vurdu: 2-1. 62'de akikada Dorukhan'ın kafasını Mert kornere çeldi. 90+5'te Visca'nın şutunda Vida'ya çarpan top kornere çıktı ve maç 2-1 bitti.
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