'ın deplasman maçlarını analiz eden, Sarı-Kırmızılılar'ın baskı karşısında zorlandıklarırıtespit etti. Santra ile birlikte pres isteyen, "İkilimücadelelerde topa sert olun. Sürekli hataya zorlayın ve'de olduklarını hissettirin" talimatını verdi.