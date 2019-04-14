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Fenerbahçe Teknik Direktörü : ’ü hissettirin

Her yerde pres isteyen Yanal, “İkili mücadelelerde sert olun. ’de olduklarını hissettirin” dedi.




BASKI YAP, RAKiBi HATAYA ZORLA
G.Saray'ın deplasman maçlarını analiz eden Ersun Yanal, Sarı-Kırmızılılar'ın baskı karşısında zorlandıklarırı tespit etti. Santra ile birlikte pres isteyen Yanal, "İkili mücadelelerde topa sert olun. Sürekli hataya zorlayın ve Kadıköy'de olduklarını hissettirin" talimatını verdi.

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