Can Bartu’nun cenaze töreni Türk futbolunu bir araya getirdi

Önceki gün 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 'Sinyor' lakaplı efsane yıldızı Can Bartu dün son yolculuğuna uğurlandı. İlk tören Ülker Stadı'nda düzenlendi. Marmara İlahiyat Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Can Bartu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
EZELİ RAKİPLER YALNIZ BIRAKMADI
Ülker Stadı'nda düzenlenen tören Türk futbolunu bir araya getirdi. Başkan Ali Koç ve yönetim hazır bulundu. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş de törene katıldı.
GÖRMEK İSTENİLEN MANZARA
Can Bartu'nun cenaze töreni Türk futbolunda görmek istediğimiz manzarayı da gözler önünde serdi. 3 büyük kulübün taraftarları bir araya geldi. Törende G.Saray formalı taraftarlar da vardı.
YILDIRIM CENAZE NAMAZINA KATILDI
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı. Başkan Ali Koç "Ona hayran olan nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü" dedi. Bu arada stattaki törene katılmayan Aziz Yıldırım cenaze namazına katıldı.
EZELİ RAKİPLER YALNIZ BIRAKMADI
Ülker Stadı'nda düzenlenen tören Türk futbolunu bir araya getirdi. Başkan Ali Koç ve yönetim hazır bulundu. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş de törene katıldı.
GÖRMEK İSTENİLEN MANZARA
Can Bartu'nun cenaze töreni Türk futbolunda görmek istediğimiz manzarayı da gözler önünde serdi. 3 büyük kulübün taraftarları bir araya geldi. Törende G.Saray formalı taraftarlar da vardı.
YILDIRIM CENAZE NAMAZINA KATILDI
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı. Başkan Ali Koç "Ona hayran olan nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü" dedi. Bu arada stattaki törene katılmayan Aziz Yıldırım cenaze namazına katıldı.
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