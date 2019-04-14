Can Bartu’nun cenaze töreni Türk futbolunu bir araya getirdi

günyaşında hayatını kaybedenfutbolunun velakaplı efsane yıldızıdün son yolculuğuna uğurlandı. İlk törendüzenlendi.kılınan cenaze namazının ardındannaaşıtoprağa verildi.düzenlenen törenfutbolunu bir araya getirdi.ve yönetim hazır bulundu.ilebirliktevehocasıdetörene katıldı.cenaze törenifutbolunda görmek istediğimizmanzarayıda gözler önündeserdi. 3 büyük kulübüntaraftarları biraraya geldi. TörendeG.Saray formalı taraftarlarda vardı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı. Başkan"Ona hayran olan nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü" dedi. Bu arada stattaki törene katılmayancenaze namazına katıldı.