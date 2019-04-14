Bugünkü
Takvim

Can Bartu’nun cenaze töreni Türk futbolunu bir araya getirdi

İlk tören Ülker Stadı’nda düzenlendi. F.Bahçe yönetiminin yanı sıra G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve Şenol Güneş de törene katıldı. 3 büyük kulübün taraftarları da bir araya geldi.

Efsaneye yakışan veda
Önceki gün 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 'Sinyor' lakaplı efsane yıldızı Can Bartu dün son yolculuğuna uğurlandı. İlk tören Ülker Stadı'nda düzenlendi. Marmara İlahiyat Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Can Bartu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

​EZELİ RAKİPLER YALNIZ BIRAKMADI
Ülker Stadı'nda düzenlenen tören Türk futbolunu bir araya getirdi. Başkan Ali Koç ve yönetim hazır bulundu. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş de törene katıldı.



​GÖRMEK İSTENİLEN MANZARA
Can Bartu'nun cenaze töreni Türk futbolunda görmek istediğimiz manzarayı da gözler önünde serdi. 3 büyük kulübün taraftarları bir araya geldi. Törende G.Saray formalı taraftarlar da vardı.

YILDIRIM CENAZE NAMAZINA KATILDI
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı. Başkan Ali Koç "Ona hayran olan nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü" dedi. Bu arada stattaki törene katılmayan Aziz Yıldırım cenaze namazına katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCan Bartu’nun cenaze töreni Türk futbolunu bir araya getirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri