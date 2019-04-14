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Bu mağlubiyete rağmen şampiyon olacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, “Bu mağlubiyete rağmen şampiyon olacağız” dedi

Bu mağlubiyete rağmen ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk yarıda iyi oynadıklarını söyleyerek, "Pozisyon zenginliğimiz çok fazlaydı. 50-55. dakikadan sonra oyuna istediğimiz gibi giremedik. Rakip 2. yarı golü atınca o enerjiyle birlikte kapasitelerinin üstüne çıktılar" ifadesini kullandı.

TEBRİK EDERİM
Beşiktaş'ı tebrik ettiğini vurgulayan Avcı, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. G.Saray daha oynamadı. 6 puan öndeyiz. Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

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