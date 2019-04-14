Bu mağlubiyete rağmen şampiyon olacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk yarıda iyi oynadıklarını söyleyerek, "Pozisyon zenginliğimiz çok fazlaydı. 50-55. dakikadan sonra oyuna istediğimiz gibi giremedik. Rakip 2. yarı golü atınca o enerjiyle birlikte kapasitelerinin üstüne çıktılar" ifadesini kullandı.
TEBRİK EDERİM
Beşiktaş'ı tebrik ettiğini vurgulayan Avcı, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. G.Saray daha oynamadı. 6 puan öndeyiz. Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
TEBRİK EDERİM
Beşiktaş'ı tebrik ettiğini vurgulayan Avcı, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. G.Saray daha oynamadı. 6 puan öndeyiz. Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
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