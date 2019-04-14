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avcısı

formasıyla süper performansını sürdüren milli futbolcu 10 maçta 8. golünü harika bir vuruşla attı.

Başakşehir avcısı
Devre arasında 'a transfer olan müthiş performansını sürdürüyor. Milli futbolcu dün de ağlarını harika bir vuruşla sarstı ve Siyah-Beyazlı formayla 10. maçta 8. golüne ulaştı. Burak ayrıca Başakşehir önünde de müthiş grafiğine devam etti. Tecrübeli forvet, karşı 13. maçında 10. golünü attı.




BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Kritik maçta lider Başakşehir'i devirmayı başaran Beşiktaşlı futbolcularn son düdüğün ardından çom büyük sevinç yaşadı.

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