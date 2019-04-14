Başakşehir avcısı

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz müthiş performansını sürdürüyor. Milli futbolcu dün de Başakşehir ağlarını harika bir vuruşla sarstı ve Siyah-Beyazlı formayla 10. maçta 8. golüne ulaştı. Burak ayrıca Başakşehir önünde de müthiş grafiğine devam etti. Tecrübeli forvet, karşı 13. maçında 10. golünü attı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Kritik maçta lider Başakşehir'i devirmayı başaran Beşiktaşlı futbolcularn son düdüğün ardından çom büyük sevinç yaşadı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Kritik maçta lider Başakşehir'i devirmayı başaran Beşiktaşlı futbolcularn son düdüğün ardından çom büyük sevinç yaşadı.
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