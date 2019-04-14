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6 maçlık kabus sona erdi

Başakşehir’i son 6 maçta yenemeyen Kartal, şanssızlığını kırdı...

6 maçlık kabus sona erdi
Süper Lig'de son dönemde Medipol Başakşehir'e karşı istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, rakibine karşı 6 maçlık galibiyet özlemine dün son verdi. Rakibini evinde 2-1'le geçen Siyah-Beyazlılar, geride kalan 5 maçlık süretçe Başakşehir'e 3 kez yenilirken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı.

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