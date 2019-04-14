6 maçlık kabus sona erdi

Süper Lig'de son dönemde Medipol Başakşehir'e karşı istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, rakibine karşı 6 maçlık galibiyet özlemine dün son verdi. Rakibini evinde 2-1'le geçen Siyah-Beyazlılar, geride kalan 5 maçlık süretçe Başakşehir'e 3 kez yenilirken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı.
- Spor
- 14.04.2019
- Gazete
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