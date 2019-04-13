West Ham Kagawa’nın peşinde Beşiktaş’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kagawa’yı İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’ın istediği iddia edildi...

Beşiktaş'ın Dortmund'dan kiralık olarak transfer ettiği Shinji Kagawa'nın geleceği merak ediliyor... Siyah-Beyazlı yönetim, Japon futbolcunun bonservis bedelinin indirilmesini talep etmişti. Dortmund'un bu bedelde indirime gitmemesi üzerine Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı transfer etme konusunda zorlandığı ve yeni taliplerin çıktığı iddia edildi. Alman medyasına göre Japon yıldızı, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın istediği öne sürüldü.