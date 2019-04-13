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West Ham Kagawa’nın peşinde

Beşiktaş’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kagawa’yı İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United’ın istediği iddia edildi...

West Ham Kagawa’nın peşinde
Beşiktaş'ın Dortmund'dan kiralık olarak transfer ettiği Shinji Kagawa'nın geleceği merak ediliyor... Siyah-Beyazlı yönetim, Japon futbolcunun bonservis bedelinin indirilmesini talep etmişti. Dortmund'un bu bedelde indirime gitmemesi üzerine Beşiktaş'ın Shinji Kagawa'yı transfer etme konusunda zorlandığı ve yeni taliplerin çıktığı iddia edildi. Alman medyasına göre Japon yıldızı, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın istediği öne sürüldü.

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