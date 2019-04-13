Ve Terim kararını verdi Tecrübeli hoca, orta alanın dirençsiz kalacağını düşünerek Fernando’yu stoper oynatmaktan vazgeçti. Donk’un partneri Ahmet Çalık olacak.

Derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen soru yanıt buldu... Teknik direktör Fatih Terim dünkü idmanın ardından ilk 11'ini belirledi... Tecrübeli hoca, orta alanın dirençsiz kalacağını düşünerek Fernando'yu stoperde oynatmaktan vazgeçti. Brezilyalı futbolcu, Badou Ndiaye ile birlikte yine orta alanda görev yapacak.



NAGATOMO YEDEK

Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmanın ortasında Donk'un partneri ise Ahmet Çalık olacak. Fatih Terim'in maç eksiğinden dolayı Nagatomo'yu da kulübede oturtacağı gelen bilgiler arasında. Bu durumda Linnes yine sol bekte olacak.