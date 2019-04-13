Bugünkü
Takvim

Şifresi: sabır

Başakşehir, Kartal’ın hatasını bekleyecek... Avcı, oyuncularına ‘Sabırlı olun’ uyarısı yapt

Şifresi: sabır
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Her zamanki futbolumuzu oynayacağız. Sabırlı olacağız. Hatalarını bekleyeceğiz ve sonuca gideceğiz. Acele etmeyeceğiz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriŞifresi: sabır
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri