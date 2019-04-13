Şifresi: sabır

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Her zamanki futbolumuzu oynayacağız. Sabırlı olacağız. Hatalarını bekleyeceğiz ve sonuca gideceğiz. Acele etmeyeceğiz" diye konuştu.
- Spor
- 13.04.2019
- Gazete
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