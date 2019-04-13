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G.Saray’da stres Fener’de özgüven var

Akyel, “İki takımda da oynadım. Fener hep özgüvenli, G.Saray ise stresliydi” ifadesini kullandı

G.Saray’da stres Fener’de özgüven var
1999 yılında Galatasaray'ın Kadıköy'de elde ettiği son galibiyeti yaşayan isimlerden Fatih Akyel ve Mehmet Bölükbaşı yarınki derbiyi değerlendirdi. İki takımın formasıyla da bu büyük heyecana şahit olan Fatih Akyel, "Psikolojiler farklı diyebilirim. Galatasaray'da stres, Fenerbahçe'de ise derbiler öncesi özgüven vardır" ifadesini kullandı. Bölükbaşı ise "Hep oyun oynayan ve golleri kaçıran Galatasaray ama bir kere gelip atan Fenerbahçe izliyoruz. Galatasaray'ın üstünde ister istemez bir baskı var" dedi.

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