Derbi saati yaklaştıkça F.Bahçe'de heyecan ve adrenalin en üst seviyeye gelmiş durumda... Teknik patron Ersun Yanal maç taktiğini futbolculara sürekli işlerken takım kaptanları da takım arkadaşlarına sürekli motivasyon ve cesaret aşılıyor. Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım adeta 7 gün 24 saat iş başındalar.
- Spor
- 13.04.2019
- Gazete
Fenerbahçe kaptanları Samandıra’da 7/24 iş başında
Fenerbahçe kaptanları Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali, takım arkadaşlarına “Kadıköy’de psikolojik üstünlük hep bizdedir. İlk golde ‘Yine mi çıkış yok’ drleer. Daha çok hata yaparlar” dediler.
Derbi saati yaklaştıkça F.Bahçe'de heyecan ve adrenalin en üst seviyeye gelmiş durumda... Teknik patron Ersun Yanal maç taktiğini futbolculara sürekli işlerken takım kaptanları da takım arkadaşlarına sürekli motivasyon ve cesaret aşılıyor. Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım adeta 7 gün 24 saat iş başındalar.
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