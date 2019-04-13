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kaptanları Samandıra’da 7/24 iş başında

kaptanları Volkan, ve , takım arkadaşlarına “’de psikolojik üstünlük hep bizdedir. İlk golde ‘Yine mi çıkış yok’ drleer. Daha çok hata yaparlar” dediler.



Derbi saati yaklaştıkça F.Bahçe'de heyecan ve adrenalin en üst seviyeye gelmiş durumda... Teknik patron Ersun Yanal maç taktiğini futbolculara sürekli işlerken takım kaptanları da takım arkadaşlarına sürekli motivasyon ve cesaret aşılıyor. Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım adeta 7 gün 24 saat iş başındalar.

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