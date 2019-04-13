Dört dörtlük fırtına Bordo-Mavililer, Bursa’da 3 puanı Abdülkadir Ömür’ün 68’deki muhteşem golüyle kaptı. Sosa, 82’de penaltı vuruşundan yararlanamadı

Trabzon Bursa'dan 3 puan çıkardı. 19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Nwakaeme'nin kafası direkten döndü. 26'da Bursasporlu Sakho'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.



​NWAKAEME GOLE ÇOK YAKLAŞTI

33'te Nwakeme'nin kafa vuruşu direği yaladı. 40'ta Hüseyin kale dibinden yaptığı kafa vuruşu üst direğe yakın mesafeden auta gitti. 50'de Lima kaleciyle karşı karşıya kaldı. Golü bulamadı.



OKAN PENALTIYI KURTARDI...

68'de Abdülkadir Ömür 25 metreden muhteşem vurdu: 1-0. 78'de Badji Abdülkadir Ömür'ü düşürdü. Hakem VAR'a danışarak penaltıyı verdi. Okan Kocuk, Sosa'nın penaltısını muhteşem kurtardı.