Süper Lig'de sezonun kırılma maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş, lider Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçın sonucu şampiyonluk için bize büyük bir ipucu verecek. Beşiktaş kazanırsa 6 hafta kala zirve yarışı için umutlanacak. Başakşehir 3 puan alırsa şampiyonluk için büyük yol alacak
- Spor
- 13.04.2019
- Gazete
Dolmabahçe’de zirve ateşi! Beşiktaş-Başakşehir maçı nefesleri kesecek
G.Saray’ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, yine zirve hesapları yapan Beşiktaş ile kapışacak. Kritik maç, yarın Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de psikolojik olarak etkileyecek...
Süper Lig'de sezonun kırılma maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş, lider Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçın sonucu şampiyonluk için bize büyük bir ipucu verecek. Beşiktaş kazanırsa 6 hafta kala zirve yarışı için umutlanacak. Başakşehir 3 puan alırsa şampiyonluk için büyük yol alacak
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