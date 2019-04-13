Lig'de sezonun kırılma maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak.'i ağırlayacak. Saat'da başlayacak kritik maçın sonucu şampiyonluk için bize büyük bir ipucu verecek.kazanırsa 6 hafta kala zirve yarışı için umutlanacak.3 puan alırsa şampiyonluk için büyük yol alacak