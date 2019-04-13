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Dolmabahçe’de zirve ateşi! - maçı nefesleri kesecek

G.Saray’ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan , yine zirve hesapları yapan ile kapışacak. Kritik maç, yarın ’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de psikolojik olarak etkileyecek...



Süper Lig'de sezonun kırılma maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş, lider Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçın sonucu şampiyonluk için bize büyük bir ipucu verecek. Beşiktaş kazanırsa 6 hafta kala zirve yarışı için umutlanacak. Başakşehir 3 puan alırsa şampiyonluk için büyük yol alacak

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