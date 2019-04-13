Derbinin faturası ağır oluyor Rekabetteki son 50 maçta Galatasaraylı futbolcular 20, Fenerbahçeli futbolcular ise 19 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Rekabetteki son 50 maçta Galatasaraylı futbolcular 20, Fenerbahçeli futbolcular ise 19 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Ndiaye, Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Jailson, Roberto Soldado, Alves (2), Nani, Emre Belözoğlu, Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.



SON MAÇTA 3 KIRMIZI 6 SARI

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan son maçta hakem, 3 kırmızı ve 6 sarı kart çıkardı.