Derbilerin kayıp yıldızı!

Dev derbide kuşkusuz Galatasaray'ın en büyük kozlarından birisi Younes Belhanda... Fakat sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan Faslı yıldızın derbi performansı endişe yaratıyor. Sarı-Kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı 3, Beşiktaş'a karşı ise 2 maça çıkan Belhanda ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Yıldız futbolcu özellikle Fenerbahçe maçında yaşadığı gerginlikler ile ön plana çıktı. Belhanda'nın yarınki perfonmansı merakla bekleniyor.
- Spor
- 13.04.2019
- Gazete
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