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Derbilerin kayıp yıldızı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı 5 maça çıkan Younes Belhanda ne gol atabildi ne de asist yapabildi... Faslı futbolcu derbilerde hep gerginliği ile ön plana çıktı.

Derbilerin kayıp yıldızı!
Dev derbide kuşkusuz Galatasaray'ın en büyük kozlarından birisi Younes Belhanda... Fakat sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan Faslı yıldızın derbi performansı endişe yaratıyor. Sarı-Kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı 3, Beşiktaş'a karşı ise 2 maça çıkan Belhanda ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Yıldız futbolcu özellikle Fenerbahçe maçında yaşadığı gerginlikler ile ön plana çıktı. Belhanda'nın yarınki perfonmansı merakla bekleniyor.

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