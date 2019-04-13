Beşiktaş dev maça hazır

Başakşehir ile sezonun en kritik maçına çıkacak olan Beşiktaş dün yaptığı son idmanla çalışmalarını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi. Güneş, idman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi