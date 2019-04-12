Zajc: Şimdiden derbiye hazırım Zajc, “Bana herkes G.Saray derbisini anlatıyor. Bu maça şimdiden hazırım” dedi.

Fenerbahçe'nin Sloven 10 numarası Miha Zajc, herkesin kendisine Galatasaray derbisinin önemini anlattığını şimdiden motive ve maça hazır olduğunu söyledi. Zajc, "Harika bir atmosfer olacak. Önceki maçları videodan izlerken bunu gördüm. Bu büyük şöleni galibiyetle bitirmek isteriz" dedi.