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Fatih Terim'in Ersun Yanal karşısında 4-1 üstünlüğü var

11 kez karşı karşıya gelen iki hocanın rekabetinde Fatih Terim’in üstünlüğü var

Terim:4 Yanal:1
SÜPER Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Kariyerlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek iki teknik adamın rekabetinde, Terim'in Yanal karşısında 4-1 üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında birbirlerine rakip olduğu tek maç olan Süper Kupa'da Terim'in öğrencileri kazanmayı bildi.

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