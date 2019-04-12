Fatih Terim'in Ersun Yanal karşısında 4-1 üstünlüğü var

SÜPER Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Kariyerlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek iki teknik adamın rekabetinde, Terim'in Yanal karşısında 4-1 üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında birbirlerine rakip olduğu tek maç olan Süper Kupa'da Terim'in öğrencileri kazanmayı bildi.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.