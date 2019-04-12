Pazar akşamı Galatasaray ile Kadıköy'de tarihi bir derbiye daha çıkacak olan Fenerbahçe'de maç taktiği büyük ölçüde belli oldu. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal'ın Galatasaray'ın zaaflarının üzerine kurulu bir hücum taktiği geliştirdiği ve derbi akşamı bu zaafın üzerine gidilmesini istediği bildirildi.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
Ersun Yanal’ın derbi taktiği belli oldu! Hedefte Aslan’ın yumuşak karnı var...
Stoperde oynayan 2 oyuncusu da cezalı olan G.Saray’ı F.Bahçe bu bölgeden vurmayı planlıyor. Yanal, kanat ve orta saha oyuncularına “Savunmanın ortasına koşu yapın” talimatını verdi.
Pazar akşamı Galatasaray ile Kadıköy'de tarihi bir derbiye daha çıkacak olan Fenerbahçe'de maç taktiği büyük ölçüde belli oldu. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal'ın Galatasaray'ın zaaflarının üzerine kurulu bir hücum taktiği geliştirdiği ve derbi akşamı bu zaafın üzerine gidilmesini istediği bildirildi.
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