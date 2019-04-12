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Derbinin hakemi Ali Palabıyık

Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig 28. haftanın hakemleri açıklandı. Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık ilk kez F.Bahçe- G.Saray derbisi yönetecek. Beşiktaş-M. Başakşehir maçının hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Bursa-Trabzon maçını ise Bülent Yıldırım yönetecek.

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