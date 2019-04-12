Derbinin hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig 28. haftanın hakemleri açıklandı. Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık ilk kez F.Bahçe- G.Saray derbisi yönetecek. Beşiktaş-M. Başakşehir maçının hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Bursa-Trabzon maçını ise Bülent Yıldırım yönetecek.