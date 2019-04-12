Arjantin’den Centurion iddiası Fenerbahçe’nin Racing Club’ta kadro dışı kalan Arjantinli kanat oyuncusunu istediği öne sürüldü.

Dün Arjantin basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia geldi... Bazı gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Lacivertliler, Racing Club formasını giyen Roberto Centurion ile yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi açıklama geldi. Gazeteye konuşan bir Racing yöneticisi, "Oyuncuya bir teklif var ve biz de bunu değerlendireceğiz" sözleriyle Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Ancak Centurion cephesi resmi bir teklifin olmadığını ifade ediyor.