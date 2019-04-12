Altın kız Yasemin Adar

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
3 BRONZ MADALYA GELDİ
Avrupa Şampiyonası'nda dün 1 altın dışında 3 de bronz madalya kazandık. 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu. 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı yenen Bediha Gün de bronz alarak kürsüye çıktı. Son bronz 59 kiloda Macar Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak'tan geldi.
3 BRONZ MADALYA GELDİ
Avrupa Şampiyonası'nda dün 1 altın dışında 3 de bronz madalya kazandık. 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu. 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı yenen Bediha Gün de bronz alarak kürsüye çıktı. Son bronz 59 kiloda Macar Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak'tan geldi.
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