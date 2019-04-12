Bugünkü
Takvim

Altın kız

76 kilo finalinde , Avustruyalı Martina Kuenz’i 6-1 yenerek 4. kez nın sahibi oldu.

Altın kız Yasemin Adar
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

3 BRONZ MADALYA GELDİ
Avrupa Şampiyonası'nda dün 1 altın dışında 3 de kazandık. 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu. 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı yenen Bediha Gün de bronz alarak kürsüye çıktı. Son bronz 59 kiloda Macar Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak'tan geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAltın kız Yasemin Adar
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri