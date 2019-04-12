Ahmet Nur Çebi’ye aday ol baskısı

Beşiktaş'ta kongreye az bir süre kalırken eski 2.Başkan Ahmet Nur Çebi'ye başkan adayı olması için camiadan büyük bir baskı olduğu öğrenildi. Bazı kongre üyelerinin Çebi'nin aday olması için kampanya başlattığı ortaya çıkarken Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda her hangi bir karar veremediği belirlendi.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
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