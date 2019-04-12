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3 yıldıza özel takip!

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür bugünkü Bursaspor maçında yabancı scout ekipleri tarafından izlenecek. Nwakaeme ise Nijerya Milli Takımı yetkilileri tarafından takip edilecek...

3 yıldıza özel takip!
Trabzonspor'un Bursaspor ile bugün oynayacağı karşılaşma üç oyuncu için özel anlamlar içerecek. Yurt dışından birçok takımın transfer listesinde yer alan genç yıldızlar Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ün bu maçta scout ekipleri tarafından canlı olarak izleneceği vurgulanırken, Nwakaeme ise Nijerya milli takım yetkilileri tarafından takip edilecek. Üç oyuncunun da bu karşılaşma da takımın kazanması adına ekstra bir çaba ortaya koyması bekleniyor.

TEKLİF BEKLENİYOR
Trabzonspor yönetimi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için yüksek meblağlı teklifler gelmesi durumunda bu teklifleri dikkate alabilecek.

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