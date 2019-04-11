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Milli okçu Gazoz’dan dünya&Avrupa rekoru

Milli okçu Gazoz’dan dünya&Avrupa rekoru
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarında gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı. Avrupa Grand Prix'sinde klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu. Milli okçu Mete Gazoz, böylece gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

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