İlk golü at derbiyi kaybetme

Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son yıllardaki buluşmalarında çarpıcı bir istatistik dikkat çekiyor. Rekabette 25 yılı kapsayan son 51 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 derbiden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazanmayı başardı.



Ligde 33 gol atan Fenerbahçe, bu gollerin 10'unu maçların 61 ile 75. dakikaları arasında kaydetti. Kanarya ilk yarının son 15 dakikasında ise tam 9 gol yedi.



Galatasaray ligde oynadığı maçların ikinci yarısının ilk 15 dakikasında tam 15 gol buldu. Fenerbahçe ise aynı bölümde 2 gol atabilirken, 6 gol yedi.