G.Saray 20 yıl sonra Kardıköy'de kazanmakta kararlı... Teknik Direktör Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Derbide cesur bir futbol ortaya koyacak olan Galatasaray'da Fatih Terim sezon boyunca büyük hatalar yapan Fenerbahçe'yi böylece hataya zorlayıp vuracak.
- Spor
- 11.04.2019
- Gazete
Galatasaray’ın hocası Fatih Terim derbi taktiğini şekillendiriyor: İleride basalım sıkıntı çıkaralım
Terim, yıldızlarına, “Fenerbahçe’nin stoperlerini sürekli rahatsız edin. Nefes aldırmayın, çıkamasınlar” dedi. G.Saray'ın hedefi sezon boyu çok hata yapan F.Bahçe savunması karşısında rahat pozisyonlar yakalamak...
G.Saray 20 yıl sonra Kardıköy'de kazanmakta kararlı... Teknik Direktör Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Derbide cesur bir futbol ortaya koyacak olan Galatasaray'da Fatih Terim sezon boyunca büyük hatalar yapan Fenerbahçe'yi böylece hataya zorlayıp vuracak.
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