Fırsatçılar işbaşında Derbi için satışa sunulan son 300 bileti F.Bahçeliler 2 dakikada tüketti. Karaborsacılar bu durumu fırsat bildi. Biletler el altından 4 bin liraya kadar satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan derbi için son 300 bilet dün satışa çıktı. Saat 11.00'de satışa sunulan biletler, 11.02'de tükendi. Fenerbahçe taraftarları biletlere hücum ederken, bu durumu bazıları fırsata çevirdi ve biletler karaborsaya düştü. Derbinin biletleri el altından 400 TL ile 4 bin TL arasında satışa çıkarıldı. Yönetimin de bunun üzerine çalışma başlattığı ve karaborsacılara savaş açtığı öğrenildi.