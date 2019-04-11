Bugünkü
Takvim

Fırsatçılar işbaşında

Derbi için satışa sunulan son 300 bileti F.Bahçeliler 2 dakikada tüketti. Karaborsacılar bu durumu fırsat bildi. Biletler el altından 4 bin liraya kadar satışa çıkarıldı.

Fırsatçılar işbaşında
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan derbi için son 300 bilet dün satışa çıktı. Saat 11.00'de satışa sunulan biletler, 11.02'de tükendi. Fenerbahçe taraftarları biletlere hücum ederken, bu durumu bazıları fırsata çevirdi ve biletler karaborsaya düştü. Derbinin biletleri el altından 400 TL ile 4 bin TL arasında satışa çıkarıldı. Yönetimin de bunun üzerine çalışma başlattığı ve karaborsacılara savaş açtığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFırsatçılar işbaşında
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri