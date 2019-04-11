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hız kesmedi

Sarı-Lacivertliler, ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe hız kesmedi
F.Bahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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