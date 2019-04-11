Fenerbahçe hız kesmedi

F.Bahçe Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
- Spor
- 11.04.2019
- Gazete
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