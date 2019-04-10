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Ve samuray geri döndü

1 ayı aşkın süredir forma giyemeyen Japon savunmac ı dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Ve samuray geri döndü
Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Yuto Nagatomo müjdesi geldi... Süper Lig'in 23 haftasında oynanan Akhisar maçında ayak bileğinden sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Japon yıldız geri döndü. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Nagatomo'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

2. YARIDA SADECE 2 MAÇ!
Asya Kupası'nda olduğu için 3 maçta forma giyemeyen, 1 maçta da hastalığı nedeniyle oynayamayan Nagatomo ligin ikinci yarısında sadece Trabzonspor ve Akhisar önünde görev yapabildi.

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