Ve samuray geri döndü 1 ayı aşkın süredir forma giyemeyen Japon savunmac ı dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Yuto Nagatomo müjdesi geldi... Süper Lig'in 23 haftasında oynanan Akhisar maçında ayak bileğinden sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Japon yıldız geri döndü. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Nagatomo'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.



2. YARIDA SADECE 2 MAÇ!

Asya Kupası'nda olduğu için 3 maçta forma giyemeyen, 1 maçta da hastalığı nedeniyle oynayamayan Nagatomo ligin ikinci yarısında sadece Trabzonspor ve Akhisar önünde görev yapabildi.