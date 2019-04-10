Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Ekuban A Spor’a özel açıklamalar yaptı

Trabzonspor'un son günlerdeki formda ismi Ekuban, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
ALT SIRALAR BİZE GÖRE DEĞİL
Ekuban, "3-4 yıl önce annemle hayattayken konuştuğumda kendisinin bana söylediği bir şey vardı. Gidebilirsin, evden giderebilirsin ama hayallerini gerçekleştir. Hayallerimi gerçekleştirmekte yukarda beni izliyorsa benme gurur duyuyordur" dedi. Ekuban, "Büyük bir camiayız. 3. ya da 4. sıranın altına düşersek bir sıkıntı var demektir" dedi.
ALT SIRALAR BİZE GÖRE DEĞİL
Ekuban, "3-4 yıl önce annemle hayattayken konuştuğumda kendisinin bana söylediği bir şey vardı. Gidebilirsin, evden giderebilirsin ama hayallerini gerçekleştir. Hayallerimi gerçekleştirmekte yukarda beni izliyorsa benme gurur duyuyordur" dedi. Ekuban, "Büyük bir camiayız. 3. ya da 4. sıranın altına düşersek bir sıkıntı var demektir" dedi.
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