Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Ekuban A Spor’a özel açıklamalar yaptı “Annem vefat etmeden önce Gana Milli Takımı’nda oynamamı istedi. Bunu da başardım. Şimdi benimle gurur duyuyordur”

Trabzonspor'un son günlerdeki formda ismi Ekuban, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



ALT SIRALAR BİZE GÖRE DEĞİL

Ekuban, "3-4 yıl önce annemle hayattayken konuştuğumda kendisinin bana söylediği bir şey vardı. Gidebilirsin, evden giderebilirsin ama hayallerini gerçekleştir. Hayallerimi gerçekleştirmekte yukarda beni izliyorsa benme gurur duyuyordur" dedi. Ekuban, "Büyük bir camiayız. 3. ya da 4. sıranın altına düşersek bir sıkıntı var demektir" dedi.