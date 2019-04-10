Soldado’ya Zaragoza yolu göründü İspanyol basını, La Liga’ya yükselmek isteyen Zaragoza’nın 1. hedefinin Soldado olduğunu yazdı

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado için İspanyol medyasında ciddi bir iddia ortaya atıldı. Sporx. com'un servis ettiği habere göre gelecek sezon La Liga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Real Zaragoza'nın transfer listesinin ilk sırasında Soldado'nun adı var. Zaragozalı yönetiminin Roberto Soldado'yu ısrarla istediği ve yakın zamanda kendisi ile yüz yüze görüşmenin yapılacağı da ifade edildi.