Saray’da kritik divan Mahkeme'den tedbir kararı aldıran Cengiz'in yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Üyelerin yönetime seçim çağrısı yapacağı da öğrenildi.

GALATASARAY'da bugün tüm gözler Divan Kurulu toplantısında olacak... Türk Telekom Stadı'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 13.30'da başlayacak. İdari olarak ibra edilmediği olaylı genel kurulun ardından ilk kez üyelerin karşısına çıkacak olan Başkan Mustafa Cengiz'in yapacağı açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor.



ÇOK SERT GEÇECEK

Cengiz'in mahkemenin tedbir kararı ve hukuki süreç konusumda camiayı bilgilendirmesi bekleniyor. Birçok üyenin ise yine yönetime sert eleştiriler yönelteceği, ayrıca Mustafa Cengiz'e olağanüstü seçim çağrısı yapacağı konuşuluyor.