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O kişi değilmiş!

O kişi Dirar değilmiş!
Sosyal medyada 'nin Faslı futbolcusu Nabil 'ın 'a küfrettiği iddia edilen bir video Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Ancak olayla ilgili gerçek çok geçmeden anlaşıldı ve videodaki o kişinin Dirar olmadığı ortaya çıktı. Videodaki kişinin Dirar'ın kardeşi olduğu belirlendi. Galatasaray taraftarı videodaki ifadeler nedeniyle Dirar'ın ceza almasını talep etmişti.




Dirar'ın kardeşi Ahmet Dirar, Fenerbahçeli futbolcuya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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