O kişi Dirar değilmiş!

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfrettiği iddia edilen bir video Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Ancak olayla ilgili gerçek çok geçmeden anlaşıldı ve videodaki o kişinin Dirar olmadığı ortaya çıktı. Videodaki kişinin Dirar'ın kardeşi Ahmet olduğu belirlendi. Galatasaray taraftarı videodaki ifadeler nedeniyle Dirar'ın ceza almasını talep etmişti.
Dirar'ın kardeşi Ahmet Dirar, Fenerbahçeli futbolcuya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Dirar'ın kardeşi Ahmet Dirar, Fenerbahçeli futbolcuya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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