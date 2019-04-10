Güven’in yıldızı parladı

Beşiktaş'ta bir yıldız doğuyor... Sezon başında yedek kulübesinin gediklilerinden olan Siyah-Beyazlı oyuncu 2. yarının başlamasıyla birlikte kendisine verilen şansı iyi kullandı. Çaykur Rizespor maçında 20 dakikada hat-trick yapan 19 yaşındaki oyuncunun Avrupa kulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi. Bazı Alman ve İngiliz kulüplerinin scout ekiplerinin Güven'i takibe aldığı gelen bilgiler arasında.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN VİDA'YA KUTLAMA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in karşılaşmadan sonra Rize maçında hatasız oynayan Vida ile görüşerek, "Müthiş oynadın. Seni kutlarım" dediği gelen bilgiler arasında.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN VİDA'YA KUTLAMA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in karşılaşmadan sonra Rize maçında hatasız oynayan Vida ile görüşerek, "Müthiş oynadın. Seni kutlarım" dediği gelen bilgiler arasında.
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