Güven’in yıldızı parladı

bir yıldız doğuyor... Sezon başında yedek kulübesinin gediklilerinden olanoyuncu 2. yarının başlamasıyla birlikte kendisine verilen şansı iyi kullandı.maçında 20 dakikada hat-trick yapan 19 yaşındaki oyuncununkulüplerinin de dikkatini çektiği öğrenildi. Bazıvekulüplerinin scout ekiplerinin'i takibe aldığı gelen bilgiler arasında.Teknik DirektörüŞenol Güneş'inkarşılaşmadan sonra Rizemaçında hatasız oynayan Vidaile görüşerek, "Müthiş oynadın.Seni kutlarım"dediği gelenbilgiler arasında.