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'de topyekün seferberlik! büyüsünün devamı için camia kenetlendi

derbi maç için ’ya kapanıyor. Sadece çalışmak ve dinlenmek var. Yöneticiler sürekli takımla olacak. Taraftarlar da maçtan 1 gün önce idmanı ziyaret edecek.



Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde topyekün seferberlik ilan edildi. Yönetim bu maçın kazanılmasına büyük önem veriyor. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin hafta boyunca sık sık Samandıra'ya gelerek futbolculara moral ve destek verecekleri öğrenildi. Taraftarların da bir sürprizi olacak.

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