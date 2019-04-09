Trabzon’da Karaman farkı

Trabzon, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son 7 sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı.



TAKIMINI ÖVDÜ

46 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 3 sezonunda en iyi puanını elde etti. Karaman, büyük özveriler göstererek oynayan oyuncularına övgüler yağdırarak, "Biz bugün hala zirveyi düşünen bir Trabzonspor'u konuşuyorsak camia bu çocuklara çok şey borçlu ve bir alkışı hak ediyorlar" dedi.