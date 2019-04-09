Son 32 yılın en kötüsü

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 14 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, bu mücadelelerde rakip fileleri sadece 10 kez havalandırabildi. Deplasman müsabakalarında skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe, ligde son 32 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. Fenerbahçe, gol yollarında bu sezondan daha kötü deplasman performansını 32 sezon önce yaşadı. 1986/87 sezonuna Branko Stankovic yönetiminde giren Sarı-Lacivertliler, 27 haftalık bölümde deplasman maçlarında sadece 9 kez rakip fileleri havalandırabilmişti.
- Spor
- 09.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.