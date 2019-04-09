Şenol Güneş: Artılarımız fazlaydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7-2'lik skora bakarak Rize'nin kötü olduğunu söylemenin doğru olmayacağını söyledi. Tecrübeli hoca artılarının fazla olduğunu ifade ederek, "Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı" ifadesini kullandı.
ÇOK İŞTAHLIYDILAR
Güven Yalçın ve Rıdvan'ın çok iştahlı oyuna girdiğini belirten Şenol Güneş, "Her oyuna girenden bu iştahı görmek isterim. Olumlu konuşmak moral verir ama asıl olan, iyi oyun ve skor" ifadesini kullandı.
ÇOK İŞTAHLIYDILAR
Güven Yalçın ve Rıdvan'ın çok iştahlı oyuna girdiğini belirten Şenol Güneş, "Her oyuna girenden bu iştahı görmek isterim. Olumlu konuşmak moral verir ama asıl olan, iyi oyun ve skor" ifadesini kullandı.
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