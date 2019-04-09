Moses solu sevmedi Ankaragücü maçına sol kanatta başlayan Moses etkili olamadı ve2 . yarıya çıkamadı. Nijeryalı futbolcunun bu mevkide oynamaktan hoşnut olmadğıı öğrenildi

Gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanan Moses, sağ kanatta gösterdiği başarıyı solda gösteremiyor. Kanatlarda Ayew ya da Valbuena ile birliktte oynadığı zaman değişmeli oynayan Moses, Ankaragücü maçında Dirar sağda yer aldığı için sürekli solda oynadı. Etkili olamayan Nijeryalı futbolcu yerini 2. yarının başında Ayew'e bırakmıştı. Daha önce hiç solda oynamayan Moses'ın bu bölgede oynamaktan mutlu olmadığı öğrenildi.