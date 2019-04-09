Ljajic coştu bi kere Müthiş bir grafik yakalayan Sırp yıldız dün Rize’de iki süper gol attı. Ayrıca 3 de asist yaptı.

Rizespor deplasmanında çok zorlu ve kritik bir sınava çıkan Beşiktaş'ta Adem Ljajic yine yıldızlaştı... Sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan Sırp yıldız biri frikikten olmak üzere iki harika gole imzasını attı. Ljajic ayrıca 3 de asist yaparak geceye damgasını vurdu. Ylıdız futbolcu ligin ikinci yarısında oynadığı 9 maçta 5 gol ve 7 asistle tam 12 gole direkt katkıda bulundu.