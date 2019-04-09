Bugünkü
Takvim

Gazişehir’den fren

1.Ligi’nde üst üste 4 maçtır galip gelen Gazişehir, ’de ’la berabere kaldı. ile geriye düşen konuk ekip Poepon ile 1 puanı kurtardı.

Gazişehir’den fren
Türkiye 1. Ligi'nde üst sıraları zorlayan Gazişehir Gaziantep deplasmanda oynadığı karşılaşmada ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısına iki takım da temkinli başladı. Altay golcü futbolcusu Paixao'nun 31. dakikada attığı golle rakibi önünde 1-0'lık üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra savunma güvenliğini bırakan Gazişehir daha hücum bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın 44. dakikasında kazanılan penaltıyı Poepon gole çevirdi: 1-1. İlk devre karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın 2. yarısında 2 takımın çabası sonuç vermeyince Altay ile Gazişehir arasındaki maç 1-1 berabere sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGazişehir’den fren
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri