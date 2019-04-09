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’da hedef, derbisi öncesi taraftarla bütünleşmek

Bu sezon derbisi öncesi 40 bin taraftarın önünde idman yapan Sarı-Kırmızılılar’da hedef 50 bin. Onay çıkması durumunda futbolcular müthiş bir motivasyonla zorlu deplasmanına gidecek.




Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray dev maç öncesi özel bir hazırlık içerisinde... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon yine Fenerbahçe bu sezon da Beşiktaş derbileri öncesinde olduğu gibi son idmanı taraftara açmayı planlıyor. Hedef, takımın TT Stadı'nda taraftarlarla bütünleşmesi.

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