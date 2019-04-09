Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray dev maç öncesi özel bir hazırlık içerisinde... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon yine Fenerbahçe bu sezon da Beşiktaş derbileri öncesinde olduğu gibi son idmanı taraftara açmayı planlıyor. Hedef, takımın TT Stadı'nda taraftarlarla bütünleşmesi.
- Spor
- 09.04.2019
- Gazete
Galatasaray’da hedef, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarla bütünleşmek
Bu sezon Beşiktaş derbisi öncesi 40 bin taraftarın önünde idman yapan Sarı-Kırmızılılar’da hedef 50 bin. Onay çıkması durumunda futbolcular müthiş bir motivasyonla zorlu Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray dev maç öncesi özel bir hazırlık içerisinde... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon yine Fenerbahçe bu sezon da Beşiktaş derbileri öncesinde olduğu gibi son idmanı taraftara açmayı planlıyor. Hedef, takımın TT Stadı'nda taraftarlarla bütünleşmesi.
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