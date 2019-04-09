günüdeplasmanına çıkacak olandev maç öncesi özel bir hazırlık içerisinde... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon yinebu sezon daderbileri öncesinde olduğu gibi son idmanı taraftara açmayı planlıyor. Hedef, takımın'nda taraftarlarla bütünleşmesi.